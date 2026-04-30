Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Региональный минсельхоз напоминает аграриям о правилах пожарной безопасности

30.04.2026 | 12:50
Региональный минсельхоз напоминает аграриям о правилах пожарной безопасности. Запрещено сжигать стерню, пожнивные остатки и сухую траву на землях сельхозназначения, запаса и в населенных пунктах. Это создает риск пожаров, вредит экологии и здоровью людей.  Пожары на сельхозземлях уничтожают биоразнообразие и угрожают особо охраняемым природным территориям. Эксперты отмечают: травяные палы не обогащают почву, а лишь сжигают сухую растительность. Вместе с ней исчезают азотные соединения и органика. Напомню, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Чтобы не допускать нарушений, в госпрограмму развития сельского хозяйства внесли поправки. Теперь субсидий лишат тех, кого в прошлом году оштрафовали за палы на сельхозземлях.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных