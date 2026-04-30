Региональный минсельхоз напоминает аграриям о правилах пожарной безопасности. Запрещено сжигать стерню, пожнивные остатки и сухую траву на землях сельхозназначения, запаса и в населенных пунктах. Это создает риск пожаров, вредит экологии и здоровью людей. Пожары на сельхозземлях уничтожают биоразнообразие и угрожают особо охраняемым природным территориям. Эксперты отмечают: травяные палы не обогащают почву, а лишь сжигают сухую растительность. Вместе с ней исчезают азотные соединения и органика. Напомню, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Чтобы не допускать нарушений, в госпрограмму развития сельского хозяйства внесли поправки. Теперь субсидий лишат тех, кого в прошлом году оштрафовали за палы на сельхозземлях.