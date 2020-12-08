Региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей «Антарес» выиграл федеральный конкурс и теперь сможет провести у себя так называемую «космическую программу «Сириус»





Это финальный этап проекта «Дежурный по планете». «Сириус» создали для российских школьников 8-11 классов. В нем целых шесть технологических конкурсов, в том числе по разработке оборудования для спутников, обработке данных дистанционного зондирования Земли… Цель программы – изучать планету из космоса, чтобы следить за экологией и климатом. Право на проведение оспаривали 11 регионов. В итоге «Антарес» из Кабардино-Балкарии был признан лучшим.

«Сириус-2021» пройдет в следующем марте. Ожидается 150 участников. Они будут разрабатывать устройства для приема сигнала со спутников, создавать малые космические корабли и ракеты-носители. Все «космические» школьники, которые соберутся в Нальчике, получат дополнительные льготы при поступлении в вузы.