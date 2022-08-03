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Региональное отделение Фонда социального страхования принимает заявки на выдачу брайлевских дисплеев

Региональное отделение Фонда социального страхования принимает заявки на выдачу брайлевских дисплеев

03.08.2022 | 16:04
Помочь школьникам и студентам колледжей с нарушениями зрения… В Региональном отделении Фонда социального страхования принимают заявки на выдачу брайлевских дисплеев. Это устройства для считывания информации с компьютера или телефона. Если раньше их могли получить только взрослые, то теперь – и люди до 18 лет, причем бесплатно. Обязательное условие: о том, что брайлевский дисплей необходим, должно быть сказано в индивидуальной программе реабилитации. По данным регионального Общества слепых, в республике – 120 детей с нарушениями зрения. Дисплеи Брайля могут значительно облегчить им образовательный процесс. Заявку на получение таких устройств можно подать в Фонде соцстрахования, МФЦ или в личном кабинете на портале госуслуг. https://t.me/vestikbr
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