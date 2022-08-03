Региональное отделение Фонда социального страхования принимает заявки на выдачу брайлевских дисплеев

Помочь школьникам и студентам колледжей с нарушениями зрения… В Региональном отделении Фонда социального страхования принимают заявки на выдачу брайлевских дисплеев.
Это устройства для считывания информации с компьютера или телефона. Если раньше их могли получить только взрослые, то теперь – и люди до 18 лет, причем бесплатно. Обязательное условие: о том, что брайлевский дисплей необходим, должно быть сказано в индивидуальной программе реабилитации.
По данным регионального Общества слепых, в республике – 120 детей с нарушениями зрения. Дисплеи Брайля могут значительно облегчить им образовательный процесс. Заявку на получение таких устройств можно подать в Фонде соцстрахования, МФЦ или в личном кабинете на портале госуслуг.
https://t.me/vestikbr