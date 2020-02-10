Реализацию республиканского закона «О развитии горнолыжного туризма на территории КБР» обсудили на выездном заседании президиума Парламента в Эльбрусском районе в рамках «правительственного часа».

На поляне «Чегет» депутаты посмотрели работу здешнего пансионата, ознакомились с состоянием туристической инфраструктуры, оценили качество предоставляемых услуг.

За последние три года поток туристов вырос больше чем на 20 процентов, отметили на встрече. Единовременно в местах отдыха могут разместить порядка шести тысяч человек. В Приэльбрусье на сегодня – 11 подъемников и около двух десятков горнолыжных трасс. Эльбрус – это узнаваемый бренд, но без дополнительных вложений развитие не ускорить. В ходе дискуссии обозначили наиболее значимые точки приложения усилий, в частности, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры, сферы услуг, повышение квалификации обслуживающего персонала.