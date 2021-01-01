Разыскиваются родственники погибшего солдата в годы ВОВ

Представители Всероссийского информационно-поискового центра направили в СМИ письмо о розыске родственников погибшего солдата солдата Советской армии Николая Юрицина.

«Добрый день! Прошу оказать помощь в розыске родственников Юрицина Николая Кирсановича, 1921 г. р., погибшего в годы ВОВ.

Уроженец Сталинградской обл., Вязовский р-н, с. Березовка.

Проживал в г. Нальчике, ул. Баксанское шоссе, дом1, кв.1.

Жена – Юрицина Наталья Пантелеевна. Еще одна родственница (возможно, мать) — Юрицина Соня Павловна.

Призван в ряды Советской армии Нальчикским ГВК, Кабардино-Балкарской АССР в 1941 г. Погиб 8 ноября 1943 г.

Найден осенью 2020 года в Невельском районе Псковской области. Опознан по медальону.

Телефон для связи — 89033063623.

С уважением, сотрудник Всероссийского информационно-поискового центра Хабибуллин Рузаль».