Развитие среднего профессионального образования обсудили на пленарном заседании Общественной палаты КБР

Обсудили развитие среднего профессионального образования в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В Нальчике прошло очередное пленарное заседание Общественной палаты республики.
На сегодняшний день в системе среднего профобразования заняты свыше 20 тысяч человек. 20 колледжей республики готовят специалистов по различным направлениям: от медицины и IT-технологий до сельского хозяйства и строительства. Действует программа «Профессионалитет», которая предполагает практико-ориентированный подход. То есть уже с первого курса студенты больше половины учебного времени проводят на производстве.
Кабардино-Балкария в проекте участвует третий год. За этот период существенно вырос уровень трудоустройства выпускников: работу по специальности находят более 86 процентов. В республике также идет модернизация инфраструктуры колледжей. За последние два года на развитие системы среднего профессионального образования направили более 160 миллионов рублей, еще 480 миллионов – на капитальный ремонт учебных корпусов, мастерских и общежитий.
Отдельное внимание уделили демонстрационному экзамену – основной форме итоговой аттестации. В 2026 году в регионе планируют провести свыше 150 таких испытаний по 45 специальностям. Отметили и проблемные вопросы: дефицит кадров, отток молодых специалистов. В завершение участники выработали ряд предложений и рекомендаций, которые направят в заинтересованные ведомства.
