Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Развитие среднего профессионального образования обсудили на пленарном заседании Общественной палаты КБР

Развитие среднего профессионального образования обсудили на пленарном заседании Общественной палаты КБР

24.03.2026 | 21:50
Обсудили развитие среднего профессионального образования в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В Нальчике прошло очередное пленарное заседание Общественной палаты республики. На сегодняшний день в системе среднего профобразования заняты свыше 20 тысяч человек. 20 колледжей республики готовят специалистов по различным направлениям: от медицины и IT-технологий до сельского хозяйства и строительства. Действует программа «Профессионалитет», которая предполагает практико-ориентированный подход. То есть уже с первого курса студенты больше половины учебного времени проводят на производстве. Кабардино-Балкария в проекте участвует третий год. За этот период существенно вырос уровень трудоустройства выпускников: работу по специальности находят более 86 процентов. В республике также идет модернизация инфраструктуры колледжей. За последние два года на развитие системы среднего профессионального образования направили более 160 миллионов рублей, еще 480 миллионов – на капитальный ремонт учебных корпусов, мастерских и общежитий. Отдельное внимание уделили демонстрационному экзамену – основной форме итоговой аттестации. В 2026 году в регионе планируют провести свыше 150 таких испытаний по 45 специальностям. Отметили и проблемные вопросы: дефицит кадров, отток молодых специалистов. В завершение участники выработали ряд предложений и рекомендаций, которые направят в заинтересованные ведомства.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных