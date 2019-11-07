Развитие мелиорационных систем и перспективы реализации инвестпроектов в АПК на орошаемых землях – такие темы обсуждают сегодня в Нальчике. — 2019.11.07

В совещании участвует директор Департамента мелиорации Минсельхоза России Дмитрий Сорокин.

Пригласили также специалистов со Ставрополья и из Северной Осетии. Они обмениваются опытом, говорят о внедрении новых научных разработок. Для Кабардино-Балкарии увеличение орошаемых площадей – вопрос насущный: республика аграрная, но находится в зоне рискованного земледелия. Мелиорацию в нашем регионе активно развивают: с 13-го по 19-й годы из федерального бюджета уже направили три миллиарда рублей. В ближайшей перспективе Минсельхоз России рассматривает Кабардино-Балкарию как пилотный регион по увеличению экспортного потенциала с помощью дополнительного орошения земель.

Дмитрий Сорокин отметил успехи аграриев Кабардино-Балкарии во внедрении современных технологий, в том числе капельного полива, и выразил уверенность, что регион и дальше будет развиваться. В республиканском профильном ведомстве отмечают, что среди стратегических задач отрасли – двукратное увеличение производства зерна, плодов и овощей в ближайшие годы. Развитие мелиорации, несомненно, в этом поможет.