Размер социальной пенсии вырос на 3,4 процента





По сообщению Минтруда России, с 1 апреля размер социальной пенсии вырастет на 3,4 процента. Повышение коснется инвалидов без страховой ежемесячной выплаты; людей преклонного возраста, которые не заработали минимальный стаж и количество баллов; матерей, получающих помощь по потере кормильца. В списке – и федеральные льготники – инвалиды войны, семьи погибших на военной службе, блокадники, чернобыльцы, а также те, кто пострадал в других радиационных и техногенных авариях. По данным Минтруда, средняя социальная пенсия по стране с апреля составит 10183 рубля. В ведомстве подчеркнули: если у человека такая выплата ниже прожиточного минимума пенсионера по его региону, то ему положена социальная надбавка.