Районный центр Кабардино-Балкарии вошел в число лучших малых городов

Чегем вошел в число финалистов всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Правительство страны увеличило число победителей с 80-ти до 160-ти, и Чегем попал в дополнительный список. Документы на участие подавали в номинации «Малые города» с численностью до 20-ти тысяч человек. Проект назвали «Сердце Чегема». В нем идет речь о благоустройстве общественной территории – Баксанского шоссе. Сумма гранта для победителя конкурса – в пределах 60 миллионов рублей. В минувшем году лидером всероссийского состязания от Кабардино-Балкарии стал Баксан. Городской округ получил свыше 80 миллионов рублей на благоустройство набережной реки.