Районная библиотека в Кашхатау получит 10 млн рублей на модернизацию

10 миллионов – на модернизацию… Районная библиотека в Кашхатау стала победителем конкурса, который провели в рамках нацпроекта “Культура”. Это состязание среди читален страны за право стать модельными библиотеками.
Средства на обновление поступят в следующем году. На них проведут ремонт и купят мебель. Также появится интерактивное оборудование. В планах – пополнить книжные фонды и создать современное интеллектуальное пространство для читателей.
Этой библиотеке уже почти сто лет. Расположена она в Доме культуры Кашхатау. В день сюда обращаются примерно сорок человек, в основном молодежь. После обновления число посетителей наверняка увеличится, не сомневаются работники. Модернизировать учреждение начнут будущей весной.
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