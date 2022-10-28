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Районная библиотека в Кашхатау получит 10 млн рублей на модернизацию

Районная библиотека в Кашхатау получит 10 млн рублей на модернизацию

28.10.2022 | 16:38
10 миллионов – на модернизацию… Районная библиотека в Кашхатау стала победителем конкурса, который провели в рамках нацпроекта “Культура”. Это состязание среди читален страны за право стать модельными библиотеками. Средства на обновление поступят в следующем году. На них проведут ремонт и купят мебель. Также появится интерактивное оборудование. В планах – пополнить книжные фонды и создать современное интеллектуальное пространство для читателей. Этой библиотеке уже почти сто лет. Расположена она в Доме культуры Кашхатау. В день сюда обращаются примерно сорок человек, в основном молодежь. После обновления число посетителей наверняка увеличится, не сомневаются работники. Модернизировать учреждение начнут будущей весной.   https://t.me/vestikbr
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