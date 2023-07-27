Радиологи из Москвы оценили качество оказания медпомощи в Нальчике

Московские радиологи побывали с рабочим визитом в Кабардино-Балкарии и ознакомились с тем, как в республике оказывают специализированную медпомощь гражданам. Один из пунктов посещения – межрайонная многопрофильная больница в Лескенском районе.
Эксперты представляют Национальный медицинский исследовательский центр радиологии министерства здравоохранения России. Они отметили высокий уровень подготовки специалистов, работающих по профилям «онкология» и «урология».
А также оценили подходы к организации центров амбулаторной помощи, которые открыли в республике благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Гости осмотрели онкодиспансер и медико-хирургический центр, больницы в Нальчике, в том числе Республиканскую клиническую.
Радиологи из столицы страны тепло пообщались с региональными коллегами и дали рекомендации, как можно улучшить работу.
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