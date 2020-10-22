Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.22

— 95 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.).— В Кабардино-Балкарии проходит второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». (Сотрудник пресс-службы МВД по КБР капитан полиции А.Моторова.— Курортные зоны Кабардино-Балкарии вошли в программу маршрутов воздушных путешествий для туристов.— Девять медалей завоевали дзюдоисты Кабардино-Балкарии на первенстве СКФО в Нальчике (Президент Федерации дзюдо КБР М. Емкужев.)