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Радио ГТРК «Кабардино-Балкария» начинает вещание на волнах «Вести ФМ» и «Маяк»

Радио ГТРК «Кабардино-Балкария» начинает вещание на волнах «Вести ФМ» и «Маяк»

06.02.2023 | 09:41
Теперь на «Вести ФМ» и «Маяк»… С сегодняшнего дня радио ГТРК «Кабардино-Балкария» начинает вещание еще на двух волнах. Новости, репортажи с места событий, аналитика, встречи с интересными людьми… В прямом эфире. На радио «Вести ФМ» региональные выпуски будут выходить по будням 5 раз в день, на «Маяке» – 2 раза с понедельника по пятницу и один раз по выходным. «Вести ФМ» и «Маяк» входят в медиа-холдинг ВГТРК. Частоты радиостанций – 96,6 и 101,1 ФМ. На «Радио России» вещание идет в прежнем формате. Теперь ГТРК «Кабардино-Балкария» вещает на двух телеканалах: «Россия 1» и «Россия 24» и на трех радиостанциях.
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