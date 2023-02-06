Радио ГТРК «Кабардино-Балкария» начинает вещание на волнах «Вести ФМ» и «Маяк»

Теперь на «Вести ФМ» и «Маяк»… С сегодняшнего дня радио ГТРК «Кабардино-Балкария» начинает вещание еще на двух волнах. Новости, репортажи с места событий, аналитика, встречи с интересными людьми… В прямом эфире. На радио «Вести ФМ» региональные выпуски будут выходить по будням 5 раз в день, на «Маяке» – 2 раза с понедельника по пятницу и один раз по выходным. «Вести ФМ» и «Маяк» входят в медиа-холдинг ВГТРК. Частоты радиостанций – 96,6 и 101,1 ФМ. На «Радио России» вещание идет в прежнем формате. Теперь ГТРК «Кабардино-Балкария» вещает на двух телеканалах: «Россия 1» и «Россия 24» и на трех радиостанциях.