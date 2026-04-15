Работы заслуженного художника России Мухадина Кишева представили на выставке в Барбате

В Испании открыли выставку работ нашего земляка, заслуженного художника России Мухадина Кишева. Экспозицию развернули в городе Барбате и приурочили к годовщине смерти народного художника Кабардино-Балкарии.
В торжественном открытии участвовала Жаклин Диана Мосс, которая долгие годы была музой академика Российской Академии художеств. Напомню, Мухадина Кишева стало 12 апреля 2025-го. Но его имя и сегодня является символом культурного наследия не только Кавказа, но и всего мирового художественного пространства. Творческий путь мастера охватил более полувека – 50 персональных выставок в России, Англии, Испании, золотые медали европейских академий за вклад в искусство.
Работы Кишева украшают собрания Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, частные коллекции по всему миру. Уроженец Чегема, до последних дней своих он оставался верен малой родине, воспевая в полотнах ее историю и красоту. В последние годы мастер кисти жил в Испании.
