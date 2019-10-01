Работы – на завершающем этапе… В Эльбрусском районе продолжают строить противолавинный тоннель — 2019.10.14





Он расположен на автодороге в ущелье Адыл-Су. На этом участке постоянно сходят лавины. И, как следствие, отрезанными от мира оказываются турбазы, расположенные выше по ущелью. Потому и нужна была защитная конструкция. По проекту длина тоннеля – сто метров, ширина – почти 10. Здесь создают две дорожные пОлосы для автомобилей и тротуар для пешеходов.

Строительство начали в конце мая. Сдать объект в эксплуатацию планируют 10 декабря. Но, как уверяют подрядчики, в связи с тем, что работы идут с опережением, первые машины смогут проехать по тоннелю уже в середине ноября.