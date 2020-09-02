Работы фотографов Кабардино-Балкарии признаны лучшими на конкурсе «Кавказ без границ»

Три представителя Кабардино-Балкарии отмечены среди лучших на фотоконкурсе «Кавказ без границ». Жюри объявило имена победителей. Цель этого творческого состязания – объединить талантливых фотографов СКФО, а также ознакомить жителей и гостей России с культурным наследием и красотой округа. Проводят конкурс информационное агентство ТАСС, Минэкономразвития России и ряд компаний, которые занимаются развитием региона. Заявок в этом году было больше 300. Лучшими признаны 30. Своим фотопейзажем жюри покорил Хасан Журтов. В номинации «Душа Кавказа» победила Джамиля Кучукова. Отдельно организаторы отметили Александра Василенко. Все трое – из Кабардино-Балкарии.Авторы лучших работ примут участие в торжественном открытии фотовыставки в Москве уже через неделю. Их снимки также увидят жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.