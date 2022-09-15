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Работу мультимодальных маршрутов на курорты Приэльбрусья продлили до 15 апреля 2023 года

Работу мультимодальных маршрутов на курорты Приэльбрусья продлили до 15 апреля 2023 года

15.09.2022 | 15:52
Теперь и до весны… Работу мультимодальных маршрутов на курорты Приэльбрусья и Карачаево-Черкесии продлили до 15 апреля 23-го года. Речь о тех поездках, когда пассажиры приобретают единый билет на поезд и автобус. В РЖД это решение объясняют популярностью комбинированных перевозок. Чтобы добраться до Приэльбрусья по мультимодальному маршруту, нужно на любом поезде дальнего следования доехать до Минеральных Вод, а затем пересесть на автобус. Он доставляет людей во все населённые пункты курорта: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Терскол, а также на поляны Чегет и Азау. Приобрести единый билет в рамках одного маршрута можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте или в мобильном приложении РЖД. Напомним, только в летний период Кабардино-Балкарию посетили свыше полумиллиона туристов.
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