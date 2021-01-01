Работу Гарантийного фонда Кабардино-Балкарии признали одной из наиболее эффективных в 20-м году





К такому выводу пришли в министерстве экономики России, сообщает сайт Главы республики. В федеральном ведомстве проанализировали, как в регионах выполняли национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». В период мирового экономического спада, который вызван распространением коронавируса, в Кабардино-Балкарии усилили поддержку бизнеса. Если за весь 19-й год фонд выдал 77 гарантий, то в 2020-м – с января по сентябрь – их было уже больше 90. Самые крупные поручительства были предоставлены фермерским и садоводческим предприятиям… Среди высокоэффективных названы также фонды Татарстана, Удмуртии, Орловской, Самарской и Ульяновской областей.