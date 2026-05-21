Работодателям предложили доплачивать за прием на работу молодежи без опыта

Ввести субсидии работодателям за прием на работу молодежи без опыта… С таким предложением выступили в Госдуме и отправили запрос в Минтруд. Такой механизм, считают авторы инициативы, можно реализовать на базе службы занятости, портала «Работа России» и Социального фонда России. Речь о господдержке предприятий и организаций за найм людей в возрасте до 30 лет, которые трудоустраиваются впервые. Работодатели, как правило, предпочитают принимать сотрудников с уже имеющимся опытом. А выпускник колледжа, вуза или молодой специалист обычно не успевает его получить. При этом прием молодого работника без опыта связан для работодателя с дополнительными затратами на адаптацию, наставничество, обучение, контроль качества работы. В результате, даже при наличии вакансий молодые граждане могут дольше искать занятие или трудоустраиваться не по специальности.