Работники здравоохранения КБР получат дополнительную соцподдержку

Оплата труда врачей, среднего и младшего медперсонала – на особом контроле… С января отдельным категориям работников здравоохранения положена дополнительная социальная поддержка, сообщили на совещании, которое Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел с правительством республики.
Выплаты установили на уровне России. По словам министра здравоохранения Рустама Калибатова, за счет федерального бюджета получать их смогут работники центральных районных больниц, отделений скорой помощи и организаций первичного звена. Еще одной категории медиков выплачивают дополнительные деньги за счет республиканского бюджета.
На совещании также отметили, что в этом году в республике продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения.
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