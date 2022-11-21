Работники телевидения Кабардино-Балкарии отмечают профессиональный праздник

“Домой!” – это устоявшееся выражение у журналистов ГТРК “Кабардино-Балкария”. После съемок они едут туда, где их ждут близкие по духу люди, – на студию.
Корреспонденты – люди, кого нередко узнают на улице. Но в эфире они появляются благодаря большой команде, которая всегда за кадром. Центральная аппаратная – мозговой центр телевидения. Сюда поступают видеоматериалы из аппаратно-студийного блока и именно отсюда сигнал направляют на телебашню.
Если основное оборудование отказало, необходимо перейти на резервное максимум за пять секунд, чтобы зритель не пропустил ничего важного... Монтажеры пересматривают гигабайты видео в день, чтобы из сотен кадров выбрать самые яркие.
Новости равно оперативность, потому сюжеты “Вестей” зачастую в эфир выходят, что называется, с колес. Посредник между студией и зрителями – режиссер прямого эфира. Именно по мановению его руки в кадре появляются ведущие и запускаются готовые материалы.
Репортажи, сюжеты, очерки… Действительность зрители видят глазами операторов. Они не очень любят давать интервью и говорят, что за камерой комфортнее... Свою часть эфира заполняют коллеги из “Радио России. Кабардино-Балкария”.
В этом году радио Кабардино-Балкарии отмечает юбилей – 95 лет в эфире! А республиканское ТВ значительно моложе, ему уже 65. Сохраняя богатейший опыт предшественников, мы стараемся соответствовать требованиям времени. Чтобы несколько раз в день жители региона и интернет-пользователи могли услышать и увидеть “Вести. Кабардино-Балкария”.
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