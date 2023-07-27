Работники МФЦ России отмечают свой профессиональный праздник

11 лет назад именно в этот день начал действовать федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
МФЦ Кабардино-Балкарии по итогам прошлого года вошел в группу сильнейших в стране. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, который составили в Минэкономразвитии России.
Оценивали несколько основных параметров – доступность предложений для заявителей, качество выполнения, учет интересов клиента, развитие цифровых технологий и применение новаторских решений.
Сегодня региональный МФЦ позволяет гражданам получить до 200 видов услуг. В республике действуют 12 филиалов организации и почти 120 удаленных рабочих мест в селах. Открыты два центра, где помогают бизнесменам.
Опросы показывают, что в последние два года жители республики удовлетворены полученными услугами в 98 случаях из ста, хотя целевой показатель – 90 процентов.
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