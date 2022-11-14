Работникам республиканского военкомата вручили юбилейные медали в честь 100-летия образования КБР

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие республики… Юбилейные медали в честь «100-летия образования Кабардино-Балкарии» вручили работникам республиканского военкомата. Торжественное собрание с участием ветеранов военного ведомства состоялось в Нальчике.
Почётных наград удостоены трое сотрудников военного комиссариата Кабардино-Балкарии. В этот же день знаки отличия вручили сотрудникам отделения защиты государственной тайны. Отметим, что накануне этой службе вооруженных сил России исполнилось 104 года.
Специалисты этого направления во все времена являлись образцом бдительности и компетентности, отметили собравшиеся. И сегодня, в условиях развития информационных технологий, надёжно обеспечивают сохранение государственных и военных секретов.
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