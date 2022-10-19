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«Работает сплоченная команда»: Рифат Сабитов рассказал о роли региональных СМИ в России

«Работает сплоченная команда»: Рифат Сабитов рассказал о роли региональных СМИ в России

19.10.2022 | 13:47
О роли региональных СМИ в условиях проведения специальной военной операции, о блокировке контента на иностранных онлайн ресурсах и создании отечественных платформ, а также об ужесточении требований к работе журналистов в период резкого роста вбросов и фейков сегодня рассказал Рифат Сабитов во время рабочего визита в Челябинск. Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций пообщался с журналистами ГТРК «Южный Урал». «Я хотел совершенно искренне сказать огромное спасибо нашим коллегам во всех регионах Российской Федерации. Команда работает очень сплоченно, очень профессионально и доводит достоверно и своевременно оперативную информацию до населения, что очень важно в сегодняшних условиях», — сказал Рифат Сабитов, зам генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК. И, несмотря на то, что многие региональные СМИ столкнулись с блокировками контента на иностранных онлайн-платформах, работа не остановилась. Так, например, у ВГТРК активно развивается собственная, независимая от западных технологий, онлайн-платформа «Смотрим». «И в Общественной палате России, и в Минцифры говорили о том, что необходимо создавать собственные ресурсы. В этом направлении работают различные структуры, в том числе и ВГТРК. Добродеевым Олегом Борисовичем (Прим. ред. – Генеральный директор ВГТРК) было принято решение три года назад о создании собственной платформы «Смотрим». На этой платформе размещаются материалы всех наших региональных филиалов без исключения». С началом специальной военной операции на Украине информационное пространство захлестнуло большое количество фейков. Журналистам пришлось учиться более тщательному отбору информации, требования  к работе СМИ ужесточились. «Мы работаем в этом направлении все вместе. Главное, чтобы информация действительно была достоверной и проверенной, прежде чем выплескивать в информационное пространство, нужно тщательно ее проверять. И все, что касается всяческих лживых сообщений с той стороны, необходимо умело этому противостоять и профессионально опровергать», — прокомментировал Рифат Сабитов, зам генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Добавим, что сегодня Рифат Сабитов встретился с губернатором Челябинской области. Руководитель регионального департамента ВГТРК обсудил с Алексеем Текслером вопросы взаимодействия и сотрудничества.   Источник - ГТРК "Самара"
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