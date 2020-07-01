«Работа региональных общественных палат не должна быть Terra incognita» — Рифат Сабитов

Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций провела первое заседание в новом составе



В Общественной палате РФ 14 июля состоялось первое заседание Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, посвященное обсуждению приоритетных направлений деятельности нового состава комиссии.

Комиссия, как считает ее председатель Рифат Сабитов, должна быть центром притяжения, которому общество доверяет свои проблемы и пожелания и который аккумулирует и продвигает эти предложения на разных уровнях. По его мнению, комиссия должна активнее работать и с профильными министерствами, и с региональными общественными палатами.

«Одна из задач нашей комиссии — рассказывать о работе региональных общественных палат. В отдельных регионах это Terra incognita: мало кто понимает, как и зачем они. Надеюсь, что мы, используя все ресурсы, будем в регионах продвигать наши идеи. Хотелось бы, чтобы нас слышали и слушали и мы приносили пользу», — пояснил Сабитов.

Он также отметил и важность взаимодействия с Союзом журналистов России: «Считаю, что неправильно не работать с ним плотно. Это единое сообщество: Союз журналистов объединяет наших коллег по цеху. Неправильно, когда комиссия по СМИ не учитывает интересы Союза журналистов».

Свои идеи озвучили Максим Григорьев, Евгений Забродин, Денис Заварзин, Константин Комков, Татьяна Кончева, Александр Малькевич, Екатерина Мизулина, Ростислав Мурзагулов, Марина Проскурнина, Оксана Чубарь.

Среди предложенных ими направлений работы — кибербезопасность, в том числе ответственность соцсетей за распространяемый контент, фейковые новости, распространение деструктивной информации в детской среде, кибербуллинг; мониторинг запросов и сложностей региональных СМИ: члены комиссии считают важным понять, какая тематика их интересует, как в субъектах РФ выстраивается информационная вертикаль, в том числе информационная политика региональных общественных палат, как использовать в регионах резерв федеральной Общественной палаты и т.д. Среди других предложений — провести мониторинг интернет-доступности в регионах страны, а также ранжирование регионов с точки зрения взаимодействия власти, общественных организаций и СМИ.

Важным направлением остается работа с обращениями граждан: по мнению членов комиссии, необходимы обратные сервисы, дополнительные возможности для коммуникации между властью и обществом — это требует шлифовки законодательства в плане работы с обращениями граждан, считают они.

Особое внимание члены комиссии уделили работе с так называемыми новыми медиа.

«Мы говорим о борьбе с экстремизмом, с призывами к терроризму, а часто именно эти новые медиа и используются в этом направлении. Как им противостоять, как их в хорошем смысле ранжировать и заставить работать по законам», — о таких проблемах предложил подумать Рифат Сабитов.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич напомнил, что на следующей неделе в ОП РФ будет обсуждаться законопроект об информационном посреднике, повышающий ответственность социальных сетей за публикуемый в них контент. По его мнению, на этом важном направлении тоже необходимо сосредоточить внимание комиссии.

«Хотелось бы также продолжить региональные истории. У нас были большие региональные форумы, которые проводили активные общественные палаты, приглашавшие нас в части медиаобразования — научить НКО строить медиарилейшнз, т.е. продвигать себя через СМИ. Такой запрос существует в активных регионах. Медиаобразование НКО — это наша ниша, наша “фишка”, этим мало кто занимается. А сейчас еще добавляется большое направление по фактчекингу, по фейковым новостям», — рассуждает он.

Важным направлением работы Александр Малькевич считает и составление рейтинга НКО с точки зрения медиаактивности.

В ходе заседания комиссия делегировала представителей в состав межкомиссионных рабочих групп: по этике и регламенту (Рифат Сабитов), по работе с обращениями граждан и общественным проверкам (Константин Комков), по подготовке проекта ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в Российской Федерации (Рифат Сабитов, Константин Комков), по обеспечению взаимодействия с общественными советами (Александр Малькевич, Ростислав Мурзагулов). Также были избраны заместители председателя комиссии, ими стали Константин Комков и Ростислав Мурзагулов.