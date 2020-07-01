«Работа региональных общественных палат не должна быть Terra incognita» — Рифат Сабитов

Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций провела первое заседание в новом составе
КОМИССИЯ ОП РФ

В Общественной палате РФ 14 июля состоялось первое заседание Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, посвященное обсуждению приоритетных направлений деятельности нового состава комиссии.

Комиссия, как считает ее председатель Рифат Сабитов, должна быть центром притяжения, которому общество доверяет свои проблемы и пожелания и который аккумулирует и продвигает эти предложения на разных уровнях. По его мнению, комиссия должна активнее работать и с профильными министерствами, и с региональными общественными палатами.

«Одна из задач нашей комиссии — рассказывать о работе региональных общественных палат. В отдельных регионах это Terra incognita: мало кто понимает, как и зачем они. Надеюсь, что мы, используя все ресурсы, будем в регионах продвигать наши идеи. Хотелось бы, чтобы нас слышали и слушали и мы приносили пользу», — пояснил Сабитов.

Он также отметил и важность взаимодействия с Союзом журналистов России: «Считаю, что неправильно не работать с ним плотно. Это единое сообщество: Союз журналистов объединяет наших коллег по цеху. Неправильно, когда комиссия по СМИ не учитывает интересы Союза журналистов».

    «Работа региональных общественных палат не должна быть Terra incognita» — Рифат Сабитов

Свои идеи озвучили Максим Григорьев, Евгений Забродин, Денис Заварзин, Константин Комков, Татьяна Кончева, Александр Малькевич, Екатерина Мизулина, Ростислав Мурзагулов, Марина Проскурнина, Оксана Чубарь.

Среди предложенных ими направлений работы — кибербезопасность, в том числе ответственность соцсетей за распространяемый контент, фейковые новости, распространение деструктивной информации в детской среде, кибербуллинг; мониторинг запросов и сложностей региональных СМИ: члены комиссии считают важным понять, какая тематика их интересует, как в субъектах РФ выстраивается информационная вертикаль, в том числе информационная политика региональных общественных палат, как использовать в регионах резерв федеральной Общественной палаты и т.д. Среди других предложений — провести мониторинг интернет-доступности в регионах страны, а также ранжирование регионов с точки зрения взаимодействия власти, общественных организаций и СМИ.

Важным направлением остается работа с обращениями граждан: по мнению членов комиссии, необходимы обратные сервисы, дополнительные возможности для коммуникации между властью и обществом — это требует шлифовки законодательства в плане работы с обращениями граждан, считают они.

Особое внимание члены комиссии уделили работе с так называемыми новыми медиа.

«Мы говорим о борьбе с экстремизмом, с призывами к терроризму, а часто именно эти новые медиа и используются в этом направлении. Как им противостоять, как их в хорошем смысле ранжировать и заставить работать по законам», — о таких проблемах предложил подумать Рифат Сабитов.

    «Работа региональных общественных палат не должна быть Terra incognita» — Рифат Сабитов

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич напомнил, что на следующей неделе в ОП РФ будет обсуждаться законопроект об информационном посреднике, повышающий ответственность социальных сетей за публикуемый в них контент. По его мнению, на этом важном направлении тоже необходимо сосредоточить внимание комиссии.

«Хотелось бы также продолжить региональные истории. У нас были большие региональные форумы, которые проводили активные общественные палаты, приглашавшие нас в части медиаобразования — научить НКО строить медиарилейшнз, т.е. продвигать себя через СМИ. Такой запрос существует в активных регионах. Медиаобразование НКО — это наша ниша, наша “фишка”, этим мало кто занимается. А сейчас еще добавляется большое направление по фактчекингу, по фейковым новостям», — рассуждает он.

Важным направлением работы Александр Малькевич считает и составление рейтинга НКО с точки зрения медиаактивности.

В ходе заседания комиссия делегировала представителей в состав межкомиссионных рабочих групп: по этике и регламенту (Рифат Сабитов), по работе с обращениями граждан и общественным проверкам (Константин Комков), по подготовке проекта ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в Российской Федерации (Рифат Сабитов, Константин Комков), по обеспечению взаимодействия с общественными советами (Александр Малькевич, Ростислав Мурзагулов). Также были избраны заместители председателя комиссии, ими стали Константин Комков и Ростислав Мурзагулов.

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