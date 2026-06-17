QR‑коды на товарах: с 1 сентября расширяется обязательная маркировка

Обязательная маркировка товаров расширяется. С 1 сентября этого года производители должны будут наносить QR-коды на ряд продуктов. Об этом сообщают в министерстве промышленности, энергетики и торговли.
В список вошли крупы, макароны, мука, смеси для теста, каши, мюсли, картофель быстрого приготовления и мед. Розничная торговля начнет передавать данные в систему с ноября 2027-го. При этом магазины вправе подключиться к маркировке досрочно – такая возможность у них есть с 1-го марта. С этой же даты производители могут снабжать продукцию QR-кодами добровольно.
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