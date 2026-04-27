Пятый сезон «Гонки героев»: молодежные соревнования прошли в Майском

27.04.2026 | 14:20
Гонка героев… Так назвали молодежные соревнования, которые провели в Майском. В этом году они юбилейные – пятые. Состязались 12 команд юношей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет. В их числе предприниматели, педагоги, советники директоров, многодетные матери… В лесной зоне педагоги, волонтеры и специалисты районного Молодежного центра оборудовали трассу в полтора километра. Участникам не только предстояло преодолеть ее, но и показать свои умения и навыки в стрельбе из пневматического оружия, переправиться по канату и найти выход из лабиринта. В завершение игры все получили дипломы, подарки и жетоны «Гонки героев-2026».   https://t.me/vestikbr
