Пятый сезон «Гонки героев»: молодежные соревнования прошли в Майском

Гонка героев… Так назвали молодежные соревнования, которые провели в Майском. В этом году они юбилейные – пятые.
Состязались 12 команд юношей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет. В их числе предприниматели, педагоги, советники директоров, многодетные матери… В лесной зоне педагоги, волонтеры и специалисты районного Молодежного центра оборудовали трассу в полтора километра.
Участникам не только предстояло преодолеть ее, но и показать свои умения и навыки в стрельбе из пневматического оружия, переправиться по канату и найти выход из лабиринта. В завершение игры все получили дипломы, подарки и жетоны «Гонки героев-2026».
https://t.me/vestikbr