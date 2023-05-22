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Пяти с половиной тысячам медработников назначили социальные выплаты

Пяти с половиной тысячам медработников назначили социальные выплаты

22.05.2023 | 15:51
Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда по КБР. Выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также сотрудникам станций и отделений скорой помощи. Её размер от 4 с половиной до 18 с половиной тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Электронный реестр работников, имеющих право на получение этих средств, медицинские учреждения формируют по итогам каждого месяца. Также в рамках поручений Главы КБР ежегодно будут выделяться средства в размере 90 млн. рублей на дополнительные социальные выплаты тем, кто оказывает помощь, не входящую в базовую программу обязательного мед_страхования.   https://t.me/vestikbr
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