Пяти с половиной тысячам медработников назначили социальные выплаты

Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда по КБР.
Выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также сотрудникам станций и отделений скорой помощи. Её размер от 4 с половиной до 18 с половиной тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.
Электронный реестр работников, имеющих право на получение этих средств, медицинские учреждения формируют по итогам каждого месяца. Также в рамках поручений
Главы КБР ежегодно будут выделяться средства в размере 90 млн. рублей на дополнительные социальные выплаты тем, кто оказывает помощь, не входящую в базовую программу обязательного мед_страхования.
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