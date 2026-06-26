Пятеро ветеранов СВО из КБР участвуют в чемпионате «Абилимпикс» в Казани

В Казани стартует чемпионат «Абилимпикс». В этом году среди участников – ветераны специальной военной операции. Честь Кабардино-Балкарии на турнире защищают пятеро героев из республики.
Ветераны боевых действий Ахмед Пшихачев и Аслан Жашуев провели на передовой не один месяц. Теперь они плечом к плечу представят Кабардино-Балкарию на федеральном уровне – и оба настроены только на победу. Направления бойцы выбрали те, что хорошо знакомы по фронту. Так, Ахмед заявился в категорию «Беспилотные авиационные системы». Опыт управления дронами, который помогал в бою, теперь послужит ему в мирной жизни.
Боевой товарищ Ахмеда – Аслан Жашуев – выступит в категории «Оказание первой медицинской помощи». Этот навык на фронте ценился на вес золота. Подготовиться к финалу ему помогли преподаватели и студенты родного колледжа.
Всероссийский чемпионат «Абилимпикс» в Казани соберет более 600 ветеранов специальной военной операции. Бойцы сразятся в двадцати одной основной и семи презентационных компетенциях. В списке направлений – слесарное дело, инструктаж по адаптивной физкультуре, первой помощи и управлению БПЛА. Масштабный турнир организован по нацпроекту «Молодежь и дети».
Главная задача турнира – помочь ветеранам освоить новые профессии, пройти реабилитацию и успешно найти работу в родных регионах. Помимо соревнований, бойцов ждет насыщенная программа: мастер-классы, профориентационные встречи, а также спортивные турниры и экскурсии по главным культурным местам Казани.
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