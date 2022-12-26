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Пять воздушных шаров совершили перелет через Эльбрус

Пять воздушных шаров совершили перелет через Эльбрус

26.12.2022 | 16:39
Выше пика Европы… Пять воздушных шаров под управлением профессиональных пилотов поднялись со склонов Эльбруса. Массовый перелет аэростатов стартовал в “Гара-Баши” и посвятили его 220-летию Кавказских Минеральных Вод. Команда воздухоплавателей на высоте четыре тысячи метров собирает гондолу. В ней разместят оборудование и людей, которые собрались с духом, чтобы осмотреть красоты Эльбруса с неожиданного ракурса. Сначала намерены запустить шар под названием “Россия”. Управлять им будет руководитель Федерации воздухоплавания Ставрополья Виталий Ненашев. Лично проверяет крепление и надежность каждой детали, устанавливает горелки. Виталий вместе с командой начинает разворачивать оболочку аэростата. В свернутом виде она сравнительно мала, но когда шар растягивают, кажется, что он размером с баскетбольное поле. И вот емкость наполняют воздухом и включают вентилятор. Мощный поток устремляется в горловину, при этом корзину еле удерживают несколько человек. Становятся видны надпись “Россия”, иконописный лик православного святого, флаги страны и регионов. Шар “Россия” изготовили четыре года назад. Поместиться могут восемь человек, но на этот раз посадили двоих. И вот он в полной готовности плавно устремляется ввысь – прямо в небо. Массовый перелет аэростатов стартовал в “Гара-Баши”. Пять воздушных шаров под управлением профессиональных пилотов поднялись со склонов Эльбруса. Запланировали приземлиться уже на территории Ставропольского края. Однако планам помешала непогода: пришлось совершить посадку в окрестностях Баксанского ущелья. Перелет посвятили 220-летию Кавказских Минеральных Вод. Это был первый в истории воздухоплавания массовый перелет воздушных шаров через Эльбрус. Но пилоты останавливаться не намерены. В следующем году вновь собираются осмотреть с воздуха самую высокую гору Европы.   https://t.me/vestikbr  
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