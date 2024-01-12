Пять тысяч шмелей «устроились» этой зимой на работу в Чегеме

Шмели – а их здесь больше пяти тысяч – поселились в нескольких блоках чегемских теплиц и приступили к своим обязанностям. Специалисты выпускают насекомых ежедневно, и те работают, как говорится, с рассвета и до заката. На один гектар требуется 6-7 ульев. На задействованных площадях установили 50.
Привезли шмелей из Воронежской области со специализированной фабрики, где их разводят. По словам аграриев, наличие на плантациях шмелей – залог экологической чистоты производства.
Шмели более трудолюбивы и выносливы, чем пчелы: раньше становятся активными и позднее засыпают. К тому же менее чувствительны к изменениям погоды, и не разлетаются, когда помещения проветривают... Рассаду первых томатов здесь высадили в начале декабря. И сейчас уже – очередной этап плодоношения.
Этот комплекс – крупнейший на Северном Кавказе. Действующие сейчас теплицы занимают 37 гектаров. В производство вложили больше девяти миллиардов рублей инвестиций. Здесь планируют выращивать томаты – примерно 20 тысяч тонн в год. В перспективе площадь теплиц намерены увеличить в два с лишним раза.
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