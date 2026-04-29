Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
29.04.2026 | 15:22
С начала года Отделение Социального фонда России по Кабардино-Балкарии обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение больше трехсот человек. Об этом сообщают в ведомстве. Среди получателей – дети с инвалидностью и сопровождающие их лица. Кроме того, путевки положены участникам Великой Отечественной, ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда, пострадавшим от радиации и другим федеральным льготникам. Стандартная продолжительность лечения – 18 дней. Для детей с инвалидностью – 21 день. А для людей с травмами спинного и головного мозга курс может доходить до 42 дней. Чтобы получить путевку, понадобятся заявление, медицинская справка и паспорт. Документы принимают в клиентской службе Соцфонда, в МФЦ или на портале госуслуг. Оплату лечения и проезда фонд берет на себя, но только в том случае, если человек не отказался от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных