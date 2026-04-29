С начала года Отделение Социального фонда России по Кабардино-Балкарии обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение больше трехсот человек. Об этом сообщают в ведомстве. Среди получателей – дети с инвалидностью и сопровождающие их лица. Кроме того, путевки положены участникам Великой Отечественной, ветеранам боевых действий, жителям блокадного Ленинграда, пострадавшим от радиации и другим федеральным льготникам. Стандартная продолжительность лечения – 18 дней. Для детей с инвалидностью – 21 день. А для людей с травмами спинного и головного мозга курс может доходить до 42 дней. Чтобы получить путевку, понадобятся заявление, медицинская справка и паспорт. Документы принимают в клиентской службе Соцфонда, в МФЦ или на портале госуслуг. Оплату лечения и проезда фонд берет на себя, но только в том случае, если человек не отказался от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации.