Пункты вакцинации в Кабардино-Балкарии теперь можно найти на картах Google и Яндекс





Пункты вакцинации от ковида, которые работают в Кабардино-Балкарии, теперь можно найти и на картах Google и Яндекс. Для этого в приложениях достаточно ввести ключевые слова «вакцинация», «где сделать прививку» или «вакцинация рядом». Необходимые данные тут же появятся на экранах компьютера или телефона. Кроме того, пункт можно узнать часы работы и позвонить по «горячей линии». Информация регулярно обновляется. Ранее Центр управления регионом КБР совместно с Минздравом республики запустили в соцсетях чат-бот «Вакцинация в КБР», где жители могут узнать всю необходимую информацию: как и куда записаться на прививку, виды вакцин, противопоказания и рекомендации, сроки формирования иммунитета. Электронный помощник также готов проложить маршрут от места нахождения пользователя до медицинского учреждения.