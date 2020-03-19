Публичная кадастровая карта обновлена

Росреестр усовершенствовал онлайн-сервис, который позволяет получить общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Теперь гражданин при необходимости может узнать на интернет-ресурсе ведомства кадастровый номер объекта, получить информацию о результатах государственного мониторинга земель, другие сведения. Все это дает возможность всесторонне изучить недвижимость перед совершением сделки. Интерактивный сервис охватывает всю страну. Одних только сведений о земельных участках там – больше 60 миллионов. Публичная кадастровая карта представлена на главной странице сайта Росреестра.