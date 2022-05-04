Птицефабрика в Чегемском районе расширяет производство

Чтобы попасть в цех, где перерабатывают птицу, сотрудники обязательно проходят специальную обработку – обуви, перчаток… Только после приступают к труду. Здесь разделывают тушки кур и индеек. За сутки цех производит от пяти до семи тонн охлажденной продукции. Основные потребители – регионы Южного федерального округа, Ставрополье, Дагестан, Ингушетия и Москва. Мясом птицы обеспечивают детские сады и школы и в самой Кабардино-Балкарии. В антироссийских санкциях здесь видят никак не ограничения, а дополнительные возможности для расширения производства. Оборудование уже заказали в Ростовской области и Краснодарском крае. Говорят, по качеству не уступает импортному, а цена – существенно ниже. Здесь стали также использовать отечественные комплектующие и материалы для действующих зарубежных механизмов. Перерабатывающий цех – одна из составляющих производственного процесса. Птицефабрика в Чегемском районе – предприятие полного цикла. Начинается все с выращивания цыплят и индюшат. Яйца кур в инкубаторах держат 22 дня, индеек – 28. Вылупившихся птенцов переводят в крытые помещения. Температура здесь держится на одном уровне, по часам подают воду и корм. Производят его на предприятии в том же Чегемском районе. Потому сбоев в поставках не бывает. Сама птицефабрика в середине мая отметит свой первый день рождения. Встать на ноги помогла в том числе господдержка: получили грант на развитие в 30 млн рублей. И сейчас главная задача – расширять рынок сбыта не только в республике, но и далеко за ее пределами.