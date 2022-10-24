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Психологическая поддержка и финансовая помощь взрослым онкобольным

Психологическая поддержка и финансовая помощь взрослым онкобольным

24.10.2022 | 12:57
Психологическая поддержка и финансовая помощь взрослым онкобольным Злокачественные опухоли являются распространенным заболеванием. Онкологические новообразования становятся причиной каждой шестой смерти в России. Причин, которые вызывают появление таких серьезных сбоев в работе организма, огромное количество. Сюда относят плохую наследственность, стрессы, плохую экологию, вредные привычки и другие. Однако точно определить причины, которые вызывают появление и провоцируют развитие новообразований, ученым пока не удалось. Люди, которым был поставлен непростой диагноз, и их близкие, часто впадают в отчаяние. В такие моменты важно не оставаться один на один с проблемой. Получить поддержку, которая поможет саккумулировать силы для тяжелой борьбы с недугом, можно в специальных центрах, оказывающих психологическую помощь онкобольным. Контакты таких организаций можно найти на сайте онлайн сервиса Озон.   Почему психологическая помощь настолько важна? Онкология – страшный диагноз, оглашение которого выбивает почву из-под ног не только у больного, но и у его родственников. Как жить дальше, и где взять силы на борьбу? Самостоятельно справиться с эмоциями, взять себя в руки и делать шаги вперед вопреки диагнозу не так уж просто. Поэтому в подобных случаях важно как можно раньше заручиться помощью профессиональных психологов. Содействие таковых можно найти в специализированных центрах помощи онкобольным. Психологическая разгрузка и поддержка, полученная онкобольным, помогает взять под контроль эмоции и максимально сконцентрировать свои усилия на самой главной цели – полном выздоровлении. Что касается близких пациента, в данном случае поддержка психолога также поможет обрести спокойствие. А, как известно, благоприятная психологическая обстановка является немалой составляющей успеха на сложном пути исцеления. Подробнее о психологическом содействии онкобольным и их родственникам можно узнать по ссылке ozon.ru/highlight/psiholog-pomoshch-onkobolnym-328290/.   Чем еще помогают благотворительные фонды Психологическая поддержка – далеко не единственный вид помощи, который могут получить онкобольные в специализированных центрах. Дело в том, что финансирования со стороны государства далеко не всегда хватает для прохождения всех медицинских процедур. В связи с этим обратившиеся в такие фонды люди также могут рассчитывать на:
  • оплату препаратов и диагностических процедур;
  • организацию лечения в российских и зарубежных клиниках;
  • оплату и организацию реабилитации в постоперационный период.
Финансовая помощь онкобольным взрослым позволяет существенно повысить эффективность лечения, а также улучшить качество жизни проходящего терапию человека. Названия, реквизиты и контактные данные фондов, в которых онкобольные взрослые могут получить полноценную помощь и поддержку, можно найти на сайте интернет-сервиса Озон. Там же представлены публикации о некоторых организациях, что позволит сформировать объективное мнение о качестве их работы и выбрать ту, которая покажется наиболее подходящей именно вам.
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