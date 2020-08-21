Проверка школьных автобусов перед началом учебного года





В Кабардино-Балкарии стартовала тотальная проверка школьных автобусов на соответствие требованиям безопасной перевозки детей, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по КБР. Особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств, перевозящих школьников, наличию в них ремней безопасности, а также оснащённости автобусов тахографами. Проверке подвергается исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и наличие проблесковых маячков. Также проводятся профилактические беседы с водителями: активисты и полицейские напоминают тем, кто за рулем, об ответственности за детские жизни, призывают строго соблюдать режим труда и отдыха, не превышать скорость и не допускать опасных маневров на дороге.