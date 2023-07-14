Промышленность и здоровье граждан – Правительство КБР определило приоритеты развития республики

Ограничения, введенные для России иностранными государствами, сказываются на процессе промышленного производства. Приходится искать альтернативные пути, отметили на заседании. По словам министра экономического развития Бориса Рахаева, на текстильных фабриках республики есть потребность в тканях, а схема параллельного импорта этот вопрос, увы, не решает.
Сегодня же на заседании правительства одобрили документ, подготовленный по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Касается он обеспечения лекарствами льготных категории граждан.
Кабинет министров поддержал идею о строительстве в Кабардино-Балкарии федерального высокогорного тренировочного центра. Одобрено и предложение оказать единовременную материальную помощь жителям республики, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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