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Промышленность и здоровье граждан – Правительство КБР определило приоритеты развития республики

Промышленность и здоровье граждан – Правительство КБР определило приоритеты развития республики

14.07.2023 | 16:00
Ограничения, введенные для России иностранными государствами, сказываются на процессе промышленного производства. Приходится искать альтернативные пути, отметили на заседании. По словам министра экономического развития Бориса Рахаева, на текстильных фабриках республики есть потребность в тканях, а схема параллельного импорта этот вопрос, увы, не решает. Сегодня же на заседании правительства одобрили документ, подготовленный по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Касается он обеспечения лекарствами льготных категории граждан. Кабинет министров поддержал идею о строительстве в Кабардино-Балкарии федерального высокогорного тренировочного центра. Одобрено и предложение оказать единовременную материальную помощь жителям республики, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.   https://t.me/vestikbr
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