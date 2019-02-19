Прокуратура нашла нарушения в том, как проложен газопровод высокого давления к жилому комплексу «Долина Кавказа» в Чегеме, сообщает пресс-служба ведомства — 2019.02.19





Как установила проверка, в местах пересечения пластикового газопровода с грейдерной дорогой отсутствуют защитные футляры. При переезде через стык тяжёлой автомобильной техники труба может прогнуться и получить повреждение, что приведет к пожару или взрыву. После проверки в отношении застройщика возбудили дело. Материал направлен в мировой суд Чегемского района для привлечения виновного к административной ответственности. Принимаются меры к обеспечению безопасной эксплуатации. В зоне магистрали запрещено строительство сооружений и проездов без соответствующего разрешения газовой службы.