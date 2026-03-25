Прокуратура Лескенского района проинспектировала ход ремонтных работ в образовательных учреждениях

Прокуратура Лескенского района продолжает системный мониторинг исполнения требований законодательства при расходовании бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов.
Надзорное ведомство проинспектировало ход проводимых в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и «Семья» работ по капитальному ремонту МКОУ «СОШ № 2 с.п. Аргудан» и МКОУ «СОШ № 1 с.п. Анзорей».
В ходе выезда проведен осмотр строительных площадок, оценены темпы и качество выполняемых работ. Предметом особого внимания явились вопросы соблюдения сроков окончания ремонтных мероприятий – до сентября 2026 года, а также полноты принимаемых заказчиком мер по контролю за выполнением работ и их качеством. Надзорное сопровождение хода работ будет продолжено.
