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Прокуратура КБР взяла на контроль дело о ДТП, в котором погибли три жителя республики и пострадали дети

Прокуратура КБР взяла на контроль дело о ДТП, в котором погибли три жителя республики и пострадали дети

30.05.2022 | 16:40
Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль дело о ДТП в Прохладненском районе, в котором погибли три жителя республики и пострадали дети. Авария произошла в минувшую субботу между Алтудом и Благовещенкой. Там проходит федеральная трасса «Прохладный-Баксан-Эльбрус». Столкнулись «ВАЗ 2109» и «Тойота». Госпитализированы два брата 2014 года рождения. Один из них находится в реанимации Республиканской клинической больницы. После проведения консультации со специалистами из детской многопрофильной больницы принято решение о его переводе в профильное учреждение. Второго ребенка поместили в РДКБ, его состояние стабильное. Сейчас производство – на стадии проверки и различных экспертиз.
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