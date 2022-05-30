Прокуратура КБР взяла на контроль дело о ДТП, в котором погибли три жителя республики и пострадали дети

Прокуратура Кабардино-Балкарии взяла на контроль дело о ДТП в Прохладненском районе, в котором погибли три жителя республики и пострадали дети. Авария произошла в минувшую субботу между Алтудом и Благовещенкой. Там проходит федеральная трасса «Прохладный-Баксан-Эльбрус». Столкнулись «ВАЗ 2109» и «Тойота». Госпитализированы два брата 2014 года рождения. Один из них находится в реанимации Республиканской клинической больницы. После проведения консультации со специалистами из детской многопрофильной больницы принято решение о его переводе в профильное учреждение. Второго ребенка поместили в РДКБ, его состояние стабильное. Сейчас производство – на стадии проверки и различных экспертиз.