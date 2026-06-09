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Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств

Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств

09.06.2026 | 10:00
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Следствием установлено, что Т.К. совместно с Т.А., вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами в целях совместной преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств, в феврале 2025 года арендовали квартиру по ул. Кирова в г. Нальчике. 15.05.2025, получив от неустановленного сообщника координаты места устройства оптового тайника-закладки извлекли наркотические средства общей массой более 302 г., которое расфасовали на условно-разовые дозы и незаконно хранили по указанному адресу с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории г. Нальчика. Продолжая реализовывать преступный умысел Т.К., действуя в сговоре с Т.А. и неустановленными лицами, взяв с собой часть расфасованных в условно-разовые дозы наркотических средств в количестве 12 свертков, 16.06.2025 устроил на территории г. Нальчика 6 тайников-закладок, в процессе которого были задержаны сотрудниками УФСБ России по КБР. В ходе личного досмотра Т.К. обнаружено 6 свертков с наркотическим средством, а в ходе обследования арендованной квартиры Т.К. совместно с Т.А. обнаружены и изъяты 338 свертков с условно-разовыми дозами наркотика, а также часть нерасфасованном виде. На транспортное средство Т.К., а также средства мобильной связи, являющиеся орудием преступления, наложен арест в целях их дальнейшей конфискации в собственность государства. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных неустановленных соучастников преступления продолжается в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела.   https://t.me/vestikbr
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