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Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств

Прокуратура КБР направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств

21.07.2026 | 12:00
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан ближнего зарубежья. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). По версии следствия, обвиняемые вступили с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. В этих целях в апреле 2026 года они прибыли на принадлежащем одному из них автомобиле из г. Москвы в г. Нальчик, где получили от неустановленного лица полимерный пакет, внутри которого находились свертки с запрещенным веществом. Продолжая реализовывать преступный умысел, обвиняемые приступили к устройству тайников-закладок на территории Атажукинского сада в г. Нальчике, однако их незаконные действия пресечены сотрудниками полиции. В ходе следственных действий в их транспортном средстве, а также в 4 тайниках-закладках обнаружено и изъято более 160 свертков с метадона. На транспортное средство «Хендай Солярис» и мобильные телефоны обвиняемых, использованные при совершении преступления, наложен арест. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.   https://t.me/vestikbr
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