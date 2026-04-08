Прокуратура г. Прохладного направила в суд уголовное дело о сбыте крупной партии наркотиков

08.04.2026 | 13:40
Заместителем прокурора города Прохладного Максимом Шатиловым утверждено обвинительное заключение в отношении 40-летней жительницы Ставропольского края. Она обвиняется по п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенного в результате совершения преступления). По версии следствия, обвиняемая, действуя в составе преступной группы, незаконно приобрела оптовую партию синтетических наркотических средств на территории Ставропольского края, которые затем расфасовала и разложила в виде индивидуальных закладок на территории г. Прохладного Кабардино-Балкарской Республики. Преступные действия злоумышленницы пресечены сотрудниками полиции ввиду ее задержания. В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля, на котором прибыла обвиняемая, обнаружено 14 свертков с наркотическим средством, в дорожной сумке в багажнике – еще 51 полимерный пакет. В ходе обыска по месту ее жительства также обнаружены наркотические средства, расфасованные в 4 полимерных пакета. С целю придания видимости законного происхождения денежных средств, полученные преступным путем, обвиняемая конвертировала цифровую криптовалюту в безналичные рубли. За совершение указанных преступлений законом предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
