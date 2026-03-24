Прокуратура г. Прохладного КБР выявила нарушения при содержании автомобильных дорог

24.03.2026 | 16:30
Прокуратура г. Прохладного провела проверку соблюдения законодательствах о безопасности дорожного движения в деятельности местной администрации городского округа. Совместно со специалистами МО МВД России «Прохладненский» проведено обследование автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. В ходе осмотра участка дороги по ул. Гагарина в г.о. Прохладный выявлены нарушения при содержании автомобильных дорог. Установлено наличие выбоин, ям и отклонений решетки дождеприемника по вертикали относительно поверхности лотка. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла главе местной администрации представление, рассмотрение которого взято под контроль.   https://t.me/vestikbr
