Прокуратура г. Прохладного КБР выявила нарушения при содержании автомобильных дорог

Прокуратура г. Прохладного провела проверку соблюдения законодательствах о безопасности дорожного движения в деятельности местной администрации городского округа. Совместно со специалистами МО МВД России «Прохладненский» проведено обследование автомобильных дорог общего пользования муниципального значения. В ходе осмотра участка дороги по ул. Гагарина в г.о. Прохладный выявлены нарушения при содержании автомобильных дорог. Установлено наличие выбоин, ям и отклонений решетки дождеприемника по вертикали относительно поверхности лотка. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла главе местной администрации представление, рассмотрение которого взято под контроль.
