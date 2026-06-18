Прокуратура г. Баксана выявила нарушения градостроительного законодательства

Надзорными мероприятиями установлено, что организацией, осуществляющей строительство объекта дошкольного образовательного учреждения в рамках национального проекта «Семья», ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль.
В частности, выявлены нарушения, выразившиеся в отсутствии ограждения опасных зон работ, пожарного щита, укомплектованного первичными средствами пожаротушения.
Для незамедлительного устранения нарушений прокуратурой города в адрес директора строительной организации внесено представление. Результаты рассмотрения и устранение нарушений находятся на контроле надзорного ведомства.
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