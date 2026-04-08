Производство яиц в КБР выросло на 7,3 %

Сельскохозяйственные организации Кабардино-Балкарии за январь-февраль текущего году произвели порядка 7,4 млн штук куриных яиц, превысив на 7,3% производство за аналогичный период прошлого года, сообщает Северо-Кавказстат. Преимущественно это яйцо инкубационное.
Сельхозорганизации, производящие яйца куриные, функционируют в Баксанском, Прохладненском и Майском районах республики. Сельхозпредприятия каждого из перечисленных районов достигли роста производства: Баксанский район – на 11,4%, Прохладненский район – на 3%, Майский район – на 0,2%.
Всего по республике хозяйствами всех категорий получено 26,7 млн штук яиц, что на 2,8 % больше аналогичного периода прошлого года.
