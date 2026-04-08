Производство яиц в КБР выросло на 7,3 %

08.04.2026 | 12:00
Сельскохозяйственные организации Кабардино-Балкарии за январь-февраль текущего году произвели порядка 7,4 млн штук куриных яиц, превысив на 7,3% производство за аналогичный период прошлого года, сообщает Северо-Кавказстат. Преимущественно это яйцо инкубационное. Сельхозорганизации, производящие яйца куриные, функционируют в Баксанском, Прохладненском и Майском районах республики. Сельхозпредприятия каждого из перечисленных районов достигли роста производства: Баксанский район – на 11,4%, Прохладненский район – на 3%, Майский район – на 0,2%. Всего по республике хозяйствами всех категорий получено 26,7 млн штук яиц, что на 2,8 % больше аналогичного периода прошлого года.   https://t.me/vestikbr
