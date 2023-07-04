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Произведенную продукцию в КБР экспортируют в 32 страны

Произведенную продукцию в КБР экспортируют в 32 страны

04.07.2023 | 09:17
При этом число государств, с которыми республика налаживает деловые связи, увеличивается. В целом Кабардино-Балкария поддерживает торговые отношения с более чем 70 странами. Продовольственным товарам отведено свыше 60 процентов экспорта. За границу отправляют зерно, семена кукурузы, конфеты, алкогольные и безалкогольные напитки, крахмал, сыры, колбасы, овощные консервы, комбикорма. Крупнейшими торговыми партнерами республики стали Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Иран, Турция, Грузия и Монголия, добавили в Минэкономразвитии.   https://t.me/vestikbr
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