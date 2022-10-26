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Прохладненское отделение “Боевого братства” собирает гуманитарный груз для российских военных

Прохладненское отделение “Боевого братства” собирает гуманитарный груз для российских военных

26.10.2022 | 15:45
Прохладненское отделение Всероссийской организации ветеранов “Боевое братство” собирает очередной гуманитарный груз. Отправят его участникам специальной военной операции. По словам организаторов, откликнулись многие горожане. Прохладненцы приносят дальномеры, бинокли, рации, приборы ночного видения, фонарики, батарейки. Доставляют предметы, необходимые в быту, а также одежду и обувь. Прохладянка Юлия Ремизова принесла пакет с медикаментами. Этим она желает выразить свою искреннюю поддержку российским военнослужащим. В общественной организации сообщили, что гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, а также для жителей новых регионов России собирают во всех подразделениях “Боевого братства”, которые работают в республике. Среди задач организации - участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения, проводить уроки мужества и, конечно, поддерживать своих. “Своих не бросаем” – в этом и есть боевое братство, говоря общественники.   https://t.me/vestikbr
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