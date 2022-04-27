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Прохладненский район принял «Эстафету памяти»

Прохладненский район принял «Эстафету памяти»

27.04.2022 | 22:53
Республика продолжает участвовать в героико-патриотической акции «Эстафета памяти». Сегодня 77-метровую Георгиевскую ленту Баксанский район передал Прохладненскому. Церемония состоялась в Алтуде у памятника героям Великой Отечественной. Здесь собрались учителя, школьники и их родители, представители власти... Вначале прозвучал гимн России. Будущие защитники Отечества внесли копию Знамени Победы. Затем учащиеся развернули саму Георгиевскую ленту. Акцию проводят с 2005 года. Ее цель – напомнить новым поколениям о героизме борцов с фашизмом. Полотнище передали представителям Прохладного. До Дня Победы этот символ побывает во всех муниципалитетах Кабардино-Балкарии.
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